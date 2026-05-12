お笑いコンビ、チョコレートプラネットの松尾駿（43）が、パーソナリティーを務める11日深夜放送のニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（深夜1時）に出演。自身の“特技”について語った。オープニングで、街で見かけた芸能人についてトーク。相方の長田庄平が「よく（芸能人を）見るとか言うやん？」と投げかけると、松尾は「そう。今日も見た」と告白。「これは確信は持てないけど、多分橋本環奈ちゃ