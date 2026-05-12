「黄金艦隊」の中核は“原子力戦艦”アメリカ海軍は2026年5月11日、最新の造船計画を発表し、その中でトランプ級戦艦が原子力推進艦になることを初めて明らかにしました。【これが“原子力戦艦”です】アメリカ海軍が公開したトランプ級のイメージを見る（画像）トランプ級は、ドナルド・トランプ大統領自らが「新しい戦艦を造る。名前はトランプ級（Trump-class battleship）だ」と建造計画に言及した艦で、新たな艦隊整備構