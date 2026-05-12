◆【短歌連載「思い出」第1回】心に残ったできごとにまつわる短歌6首。思い出を言葉で残してみよう5・7・5・7・7の中に、想いを込められる短歌。「おでかけ」をテーマに短歌アプリ「57577（ゴーシチゴーシチシチ）」に投稿された中から6首をご紹介！毎日がんばるあなたに心に響く短歌が見つかるかも！◆〜あなたを助けてくれるかもしれないみんなの6首を一挙ご紹介！〜春の今日あなたといた日も花束も綺麗なままで棄てて、一緒に