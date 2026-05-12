◆早起きして行きたい！鎌倉駅そばのモーニング5選。コーヒー専門店やパン屋さん、7時オープンのお店もわざわざ早起きをしてでも訪れてほしい、鎌倉のモーニング。まるでご褒美のような、穏やかな朝の時間を過ごせるはず。今回は、鎌倉駅からすぐの場所にあるお店を5つご紹介します。コーヒー専門店のエッグベネディクトや、パンとスープのモーニングセット、カフェのコーヒーグラノーラなど、気になる朝食がたくさん！いい1日の