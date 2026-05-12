◆JWマリオット・ホテル東京×TWICEのコラボアフタヌーンティーが登場！パステルピンクの可憐なスイーツ＆セイボリーで推し活をJWマリオット・ホテル東京の30階「JWラウンジ」にて、2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで、TWICEとのコラボアフタヌーンティー「キャンディー・ドリーム」が開催！ライトスティックに着想を得たパステルカラーの品々は、ライブの高揚感を再現した心躍るビジュアル。「二度感動を与える」というTWI