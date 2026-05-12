◆ふたを開けると大きなアイスとチョコが登場！東京・日本橋で見つけたクッキー缶／tealの「デイジー」画像／デイジー4,200円文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は東京・日本橋兜町の「teal」で購入できる「デイジー」をご紹介します。缶には、板チョコとアイスクリーム、鴨とお花のデザイン世界有数の金融街として歴史を歩んだ日本橋兜町。近年は話題の店が続々と誕生し、カジュアルに