AIブームの真価が問われるいま、これまでの「教科書が通じない」荒れ相場となっています。投資歴20年超、投資助言者として日々投資家にアドバイスを届ける投資助言者【馬】さん曰く、いまの相場でも「資産を持つ側」に留まり続けるために「投資家として欠かせないこと」があると言います。激戦状態が続くAI市場において、主役の覇権争いから一歩距離を置き、確実に利益を狙うための「ツルハシ投資戦略」について語っていただ