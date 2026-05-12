1907年のアメリカ。政府すら為す術がない国家崩壊の危機を、密室の腕力だけで救済した一人の民間人がいた。J・P・モルガンである。大衆がお金こそすべてと信じる中、アメリカ経済を支配した彼は、議会の厳しい追及に対して「金よりも『キャラクター（人間性）』が第一条件だ」と言い放った。大富豪の美しい道徳劇にも聞こえるこの発言。しかし、社会の頂点に君臨する権力者が見ていた景色は、そんなおとぎ話とは完全なる対極に