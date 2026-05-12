JR川崎駅で活動する消防隊員ら＝10日JR東海道線横浜―川崎間を走行中の電車内で乗客が体調不良を訴えた10日の異臭騒ぎで、神奈川県警は12日、車内で液体のようなものをまきJR東日本の業務を妨害したとして、威力業務妨害の疑いで東京都大田区、自称土木作業員の少年（16）を逮捕した。逮捕容疑は10日午後4時半ごろ、JR横浜駅に停車中の電車内で液体のようなものを噴霧し、JRの業務を妨害した疑い。県警によると、液体の成分は