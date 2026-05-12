◇ア・リーグブルージェイズ−レイズ（2026年5月11日トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が11日（日本時間12日）、レイズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、3−7の6回1死の第3打席は相手先発ラスムセンの前に2打席連続空振り三振に倒れた。1試合2三振は5戦ぶり。相手先発のラスムセンからは、5日（同6日）に10号をマーク。2回の第1打席でも左前打をマークした。2三振した同じ5日以来5戦ぶりとなる一発は飛び出