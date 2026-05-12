１２日は、近代看護を築いたフローレス・ナイチンゲールの誕生日であることから「看護の日」に制定されている。日本最初の看護師を描いたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」の１２日の放送は、りん（見上愛）が困難な患者に向き合い、悩む姿が描かれた。「風、薫る」では、看護師養成所のゆき（中井友望）がナイチンゲールに憧れ、女学校から転入してきたという人物として描かれている。この日の「風、薫る」では、りんが園部