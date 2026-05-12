4月27日、世界一の暑さに見舞われた印北部ウッタルプラデシュ州の都市ノイダ/Sunil Ghosh/Hindustan Times/Getty Images（CNN）極めて異例の出来事だった。4月のある1日、世界で最も高い気温を観測した上位50都市が、全て一つの国に集中していた。その国とはインドだった。大気質指数観測サイトのAQIは今回の記録について「現代では前例がない」と述べ、「普通の4月ではない。データに基づく真剣な検証を要する」と指摘している。A