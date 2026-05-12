兼業投資家で億トレのキリン@神戸投資勉強会氏は、損切りを重視するスタイルで「億トレ」となっている。キリン氏に投資との向き合い方、投資の合理的な考え方などの投資マインドを伺った。投資銘柄が含み損になるとナンピンしてしまう投資家は、必見の内容と言えるだろう。激動相場の中で投資家は何に注目すべきなのかを伺った。インタビュー連載全2回の第1回。どんな相場でも株式投資で利益は出せるものなのか——