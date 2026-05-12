【今の井上尚弥は「まったくの別人」】元WBA/IBFライトフライ級チャンピオンで、2013年８月25日に日本同級タイトルを懸けて"モンスター"井上尚弥と拳を交えた男、田口良一。現WBA/WBC/IBF/WBOスーパーバンタム級チャンピオンがプロ４戦目で対峙した田口に、東京ドームでの激闘について訊ねた。「井上尚弥vs.中谷潤人から、もう１週間も経つんですね。まだ余韻が残っています。自分はどんな試合でも２回以上観ることは滅多にない