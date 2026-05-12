ウルフドッグス名古屋の水町泰杜（24歳）は人柄がよく、朗らかで、その声はハキハキと大きく、親しみやすい選手と言える。バレーボール界に彼のことを悪く言う人はいない。そして前向きな性格だけに、いい運気を持っている。ひとつプレーがうまくいくたびに、満面の笑みがチームそのものを勢いづける。ひとりでエネルギーを生み出せる?お日さま?のような選手だ。インタビューで水町にそれを伝えたとき、彼はこう答えていた。「