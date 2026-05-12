５月10日、大阪。SVリーグ王者を決めるチャンピオンシップ準決勝、サントリーサンバーズ大阪の郄橋藍（24歳）は、ウルフドッグス名古屋との決戦で"主役の迫力"を見せた。前日の第１戦でサンバーズは３−０とストレートで勝利していたが、この日は背水の陣で挑んできたウルフドッグスに押される展開だった。１セット目を奪われてしまい、２セット目もセットポイントを取られていた。２戦先取方式で優位は揺るがなかったが