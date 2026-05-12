お笑いコンビ、オードリーのメンバーである著者の小説デビュー作だ。インタビューによると「おじさんに向けて書いた」作品であるという。著者とほぼ同時代を生きてきた“おじさん”である僕の胸にはしっかり届いた。『青天』は【アオテン】と読む。アメフトで相手選手に当たり負けし、仰向けに倒されることを指す。選手にとって何よりの屈辱であるそうだ。主人公は総大三高のアメフト部に所属する“アリ”。彼の高３の１年間を