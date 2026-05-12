サッカー韓国代表チームのW杯に向けた最終強化試合の相手が、トリニダード・トバゴとエルサルバドルに決定した。韓国サッカー協会（KFA）は5月12日、報道資料を通じて、韓国時間で今月5月31日にトリニダード・トバゴ代表（FIFAランキング100位）、6月6日にエルサルバドル代表（FIFAランキング102位）と強化試合を行うと発表した。キックオフ時間はいずれも韓国時間午前10時で、現地時間ではそれぞれ5月30日と6月3日の午後7時となる