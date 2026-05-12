元レスリング世界女王で、現在はボクシングに挑戦している山本美憂（５１）が、モデルの娘・山本ミーア（１７）との２ショットを披露した。１２日までに自身のインスタグラムを更新。母の日に「Ｈａｖｅａｗｏｎｄｅｒｆｕｌｄａｙｅｖｅｒｙｏｎｅ」とつづり、キャミソール姿の娘・ミーアと撮影した。手には花束を持っており、娘から贈られたようだ。ほほえんだ口元がそっくりだ。ミーアは今年３月に自身のインスタ