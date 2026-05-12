「転職活動をしていたら、会社にバレた」会社に在籍中の転職活動は珍しいことではありませんが、それを明らかにするのは内定後のことが少なくありません。しかし、転職活動をしたことが現在の職場にバレてしまった場合、「報復行為」を受けることがあるのでしょうか。SNS上では、どのような理由かは不明ながらも、「バレた」という報告が投稿されています。会社は転職活動の事実を知った場合、その社員を「処分」することはできる