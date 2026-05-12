本稿で紹介している個別銘柄：プレミアグループ（7199）、日本電子材料（6855）、守谷輸送機工業（6226）、テクノフレックス（3449）イラン情勢悪化で相場が下落したことで、多くの銘柄が下落している。兼業投資家で億トレのキリン@神戸投資勉強会氏に、現在の環境下での注目4銘柄をうかがった。株式投資家は何を重視し、どのように立ち回るべきなのか。積み立て投資の活用法などについてキリン氏の考えを聞く。インタビュー