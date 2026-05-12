７日、浙江遂昌原食農業共富工房の作業場で、ちまきづくりに励む無形文化遺産「遂昌長粽」製作技術の代表的継承者、張冬梅（ちょう・とうばい）さん。端午節を前に、工房では１日平均１万本以上を生産している。（麗水＝新華社記者／徐碰）【新華社麗水5月12日】初夏を迎えた中国浙江省麗水市遂昌県では、地元名物の長いちまき「遂昌長粽」の生産と販売が最盛期に入った。中国の伝統的な節句、端午節（旧暦5月5日、今年は6