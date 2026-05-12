「下がったら買いたい」平時には誰もがそう思いますが、いざ暴落が起きると恐怖で手が出せなくなることは珍しくありません。暴落を「バーゲンセール」と捉えるためにはどんな知識が必要なのか？複雑な情勢を読み解く金融アナリスト・個人投資家の三井智映子さんに投資家としての真価が問われる今の相場をどう戦い抜くか、プロの目線からそのヒントを語っていただきました。インタビュー連載全2回の第1回。過剰流動性相場からど