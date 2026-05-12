関西電力元役員らによる金品受領問題で、関電が旧経営陣６人に約１９億２７００万円の損害賠償を求めた訴訟で、被告の一人、八木誠前会長の尋問が１１日、大阪地裁であった。八木氏は、福井県高浜町の元助役から受け取った金品を取締役会に報告しなかった理由について、「違法性はないと認識していたため」と述べた。関電の第三者委員会の調査報告書によると、旧経営陣を含む歴代役員ら８３人は１９８０年代以降、高浜原子力発