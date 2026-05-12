12日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台前半で取引された。午前10時現在は前日比30銭円安ドル高の1ドル＝157円41〜43銭。ユーロは29銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円23〜24銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が難航しているとの見方から原油先物価格が上昇。エネルギーの大半を輸入に依存する日本の貿易赤字が拡大するとの思惑が広がり、円が売られてドルが買われた。市場では「訪日中のベセント米財務