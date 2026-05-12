野々村真（61）が、12日までにインスタグラムを更新。「先日、『認知症介護基礎研修』を受講し無事に修了証をいただきました」と報告した。野々村は、自身をモデルとしたAI音声対話型デジタルヒューマンが開発され、シニア向け介護施設で入居者が1対1で会話するなどし、認知機能の改善などを目指す実証実験が24年に行われたことが話題を呼んだ。今回の認知症介護基礎研修の受講について「この研修は2024年4月より介護現場で働く無