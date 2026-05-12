3月の家計調査で、消費に使った金額は前の年より2.9％減少しました。4か月連続のマイナスです。総務省が発表した家計調査によりますと、3月の2人以上の世帯が消費に使った金額は33万4701円で、物価の変動を除いた実質で前の年の3月と比べ2.9％減少しました。マイナスは4か月連続です。物価上昇の影響による節約志向の高まりもあり、▼酒類が19.8％、▼外食が2.9％など▼食料が2.9％減少したほか、自動車の購入世帯が減ったことで▼