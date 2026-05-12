BTSのJung Kook（ジョングク＝28）が、米ビルボード・グローバルチャートで、新記録を更新した。23年7月にリリースした初のソロデジタルシングル「Seven」が、9日付の「グローバル（米国除く）」で116位にランクし、アジアソロ歌手初の146週連続チャートインした。また最長期ランク入りとなった。同曲は発表当時、ビルボード・メインシングル「ホット100」チャートで1位デビューし、15週間ランクインしていた。韓国メディアのスタ