自公連立の解消と、立憲・公明による「中道改革連合」の誕生ーー。2025年から2026年にかけての日本政治は、戦後政治の枠組みを根底から揺さぶる構造変化の渦中にあった。保守化を強める自民党と、平和主義の看板を背負う公明党の決別. そして、宿敵であったはずの立憲民主党との合流。この一連の動乱の裏には、単なる政策の不一致を超えた、巨大宗教組織の存立をかけた生存戦略と冷徹な権力力学が潜んでいる。経済誌『プレジデン