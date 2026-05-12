三重県人事委員会は、大学卒業者らを対象とした県職員採用試験の申し込み案内を公表しました。県が検討を進める外国人採用の見直しに関する要件は盛り込まれず、従来通りの受験資格となりました。三重県では、外国人の職員採用によって県民の個人情報やインフラ設備の強度など、秘匿性の高い情報が国外に流出する懸念があるとして、撤廃していた国籍要件を復活させ、外国人の職員採用を見送る方向で検討が進められています。今回、