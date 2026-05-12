大雨・台風などの気象災害から身を守るため、気象庁が発表する防災気象情報。梅雨や本格的な台風シーズンを前に、防災気象情報が今月28日から新しくなります。津地方気象台 瀬下政宏防災管理官は「住民のみなさんがとる避難行動を分かりやすく5段階の警戒レベルで提示している」と話します。新たな防災気象情報が導入される背景には、気象庁が発表する情報が住民の避難行動につながっていないという現状が指摘されています。三重県