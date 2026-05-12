6速MT専用モデルに販売店も注目光岡自動車（以下、光岡）は2026年4月23日、「M55 RS」を発表しました。創業55周年を記念した「M55」シリーズの第3弾で、6速MT専用の特別モデルとして設定されています。販売店ではどのような反響があるのでしょうか。光岡が手がける「M55」シリーズは、創業55周年を記念して誕生したモデル。1970年代の空気感や当時の夢・希望を現代に再解釈し、「ワクワクするクルマ造り」を体現しています。【