私はカナエ。夫キョウゴと二人暮らしをしています。妊娠してからつわりに苦しむ毎日です。意を決してキョウゴに病院への付き添いを頼みましたが、「仕事がある」と拒否されました。藁にもすがる思いで義母に電話しましたが、むしろ私が叱られてしまいました。もう限界です。「あなたが悪い」と責められ、私は誰にも頼れない現実に打ちのめされました……。しかし一人で行った病院で、偶然、昔の同僚ユミちゃんと再会。優しい言葉を