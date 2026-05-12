11日夕方、大分市の市道で、自転車に乗っていた男子高校生が車にはねられ、軽傷を負いました。車はそのまま現場から逃走していましたが、警察は12日未明、市内に住む60歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。 【写真を見る】自転車の男子高校生をはねて逃走ひき逃げ容疑で60歳男を逮捕容疑を一部否認大分 逮捕されたのは、大分市木上台の会社員・安部信次容疑者（60）です。 安部容疑者は11日午後4時すぎ、大分市大