女優のキムラ緑子（64）が12日までにインスタグラムを更新。高市早苗首相および現政権に不信感を募らせた。キムラはストーリーズを更新し、2月の衆院選で高市首相が出演した動画の再生回数が1億回を超えた件について言及。YOASOBIのヒット曲「アイドル」の記録を大幅に更新する最速ペースで大台を突破したことに「そんなアホな、と当時から思ってたんよありえないことを信じてしまう人もいるんよねそこも信じられない」とつづ