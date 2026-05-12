BANDAI SPIRITSから9月26日、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ プリキュア 〜Endless Grace〜」が発売されることに。このほど、A賞とラストワン賞が公開され、話題となっています。୨ෆ୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨ෆ୧#一番くじ プリキュア 〜Endless Grace〜🌹9月26日(土)より発売予定🦋୨ෆ୧┈┈┈