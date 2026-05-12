白河天皇が突然、上皇となり「北面の武士」を設置した理由 藤原道長の子、頼通（よりみち）の時代に移り、初めて摂政・関白を外戚としない天皇が出現します。後三条天皇です。藤原氏を外戚としない天皇は宇多天皇以来、実に百七十年振り。即位年齢が三十五歳というのも異例でした。 後三条天皇は「宣旨枡（せんじます）」という枡の大きさを決めた他、記録荘園券契所を設置。荘園所有者から証拠書類を提出させ、厳しく審査しま