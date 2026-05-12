自分に必要なたんぱく質は手のひらのサイズで量れる！ たんぱく質は手のひらのサイズで量れる 一日に必要なたんぱく質は標準で５０～６０g、多い人で９０g程度になります。１食にすると２０～３０g。この必要量を満たすには、どんな食品にどれくらいのたんぱく質が含まれているかを知っておく必要があるでしょう。とはいえ、食事のたびに食べ物すべてのたんぱく質量を計算することは不可能でしょう。 そこで把握