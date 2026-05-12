佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気をお伝えします。「天気の予想」 12日は不安定な天気となりそうです。午前中は晴れて日差しが届きますが、午後は変わりやすい空模様で、雨が降るところもあるでしょう。夕方以降は発雷確率も高く、雷雨の可能性もあります。朝は晴れていても、お出かけには折りたたみの傘をお持ちください。 「洗濯はどうなのか？」 外干しはできますが、午前中限定です。なるべく早