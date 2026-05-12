ドル買い優勢、ドル円157.30円台トランプ「ゴミ同然」切り捨てる 有事のドル買いが広がっている、ドル円は157.34円付近まで上昇。 米イラン戦争終結の見通しが立たず市場心理は冷え込んでいる。トランプ大統領はイランからの回答を「ゴミ同然、最後まで読んでいない」と切り捨てた。イラン側は米国は提案を受け入れる以外に選択肢はないとしており、依然として平行線をたどっている。 時間外で米株は下げに転じ、NY原油