OPENREC.tvは、7月1日にmellow-fan(メローファン)という新サービスにリニューアルする。無料配信のみの配信機能を終了し、ファンコミュニティを中心に据えた設計へと変更する。 新サービスは「心地よい空間をファンとみんなで創っていく」をコンセプトとし、「クリエイターとファンの皆様が、穏やかで(mellowな)深い繋がりを感じられる場所」を目指す。「(OPENREC.tvは)高機能な配信ツー