◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、不振脱出へ４日以来のフリー打撃を行い、推定１６０メートルの場外弾を右中間に放り込んだ。圧巻の５２スイング中１７発。試合前にはベイツ打撃コーチが取材に応じ、「昨日のあとに打ちたがっていた」と明かした上で、「本当に良かった。強い打球が全方向に