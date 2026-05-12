将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤明日斗六段（27）の対局が始まった。前王座の藤井竜王・名人にとっては、王座復位へ向けた重要な初戦。一方の斎藤六段は、現タイトルホルダーである“弟弟子”伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権獲得に燃えている。注目の一戦は、振り駒で藤井竜王・名人の先手番に決定した。【中継】藤