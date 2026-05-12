【ワシントン＝関根晃次郎】米ホワイトハウスは１１日、中国の習近平（シージンピン）国家主席と１４〜１５日に会談するトランプ米大統領の訪中に、幅広い企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）ら幹部が同行すると発表した。１６人が参加する見込みだが、半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアンＣＥＯは含まれていない。リストには、米テスラのイーロン・マスク氏やアップルのティム・クック氏ら製造業やＩＴ業界に加え、ブラッ