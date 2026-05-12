新シーズン「ラヨーン編」に、継続メンバーとして登場したゆうか。前回から雰囲気を変えたロングヘア姿に、「かわいい！」と女子メンバーから歓声が上がっていた。【映像】ロングヘアに大人っぽくイメチェンした人気女子（ボブ時代の写真も）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。11日はラヨーン編第１話が放送。 『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学