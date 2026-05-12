女優の観月ありさ（49）が12日までに自身のインスタグラムを更新。博多での夜景自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「博多」と題して投稿。「チャリチョコキャップで終演後に屋台。最高」と博多での夜景自撮りショットや中州屋台探訪の様子を動画で公開した。ネットでは「屋台でありさっち自撮り」「キレイ！」「可愛い」「皆んな気づいてない！」「素敵です！」などの声があがった。