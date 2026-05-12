ホソカワミクロンは大幅続落。１１日取引終了後、上期（２５年１０月～２６年３月）連結決算を発表。売上高は３９９億１０００万円（前年同期比３．７％増）、営業利益は１７億９６００万円（同４９．７％減）だった。円安効果で換算上の売上高は増加したものの、利益面では欧州地域における売上高不足による収益性低下、販売管理費の増加などが響いた。大幅減益を嫌気した売りが出ている。 なお、あわせて年間配当予