ＰＡＬＴＡＣはストップ高カイ気配。１１日取引終了後、親会社メディパルホールディングスから完全子会社化を目的とするＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株６６５０円としており、これにサヤ寄せする格好となっている。 買い付け予定数は２８９４万７３９株（下限８６７万６１００株、上限設定なし）、買い付け期間は５月１２日～７月７日。ＴＯＢ成立後にＰＡＬＴＡＣ株は上場廃止となる予定