ＴＨＫが大幅に４日続伸し、新値追いとなっている。同社は１１日取引終了後、２６年１２月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の２６０億円から３１０億円（前期比２．１倍）に引き上げた。 売上収益も２６００億円から２７６０億円（同１４．８％増）に上方修正。国内外で産業機器事業の受注が期初の想定を上回って推移していることが主な要因だとしている。 出所：MINKABU PRESS