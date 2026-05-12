アクセルスペースホールディングスは中段もみ合いから上放れる動きを見せており、目先の押し目は強気に拾ってみたい。東京大学発の宇宙ベンチャーで、顧客のニーズに対応してカスタム化した小型衛星の開発・運用や、自社保有の観測衛星で撮影した画像データの提供・分析サービスを二本柱とする。現在は５機の人工衛星を連携して運用を行っているが、２８年５月末までに１４機体制に拡充する